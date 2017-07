Overzicht: BeNe Ladies Tour met Marianne Vos in Vlissingen

De vierdaagse wedstrijd voor de wereldtop in het vrouwenwielrennen heeft etappes in Nederland en België en begint in Vlissingen.

Om 18.00 uur is de proloog over 1,9 kilometer op de boulevard. De start is in de Spuistraat en via het Bellamypark, Smallekade en Boulevard De Ruyter komen de renners aan bij de finish ter hoogte van hotel Arion. De laatste renster start rond 20.15 uur.

De organisatie verwelkomt 24 ploegen, verdeeld in veertien UCI-ploegen, vier nationale ploegen en zes clubteams.



Vijf regerend wereldkampioenen doen mee: de Belgische Sanne Cant (veldrijden), de Nederlandse Karlyn Swinkels (tijdrijden junioren), de Belgische Lotte Kopecky (ploegkoers), de Britse Elinor Barker (puntenrit) en Katie Archibald (omnium).