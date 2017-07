'Motie van wantrouwen' tegen Vlissings college staat online

De petitie is sinds maandag al meer dan honderd keer ondertekend.

Initiatiefnemer Joost Naudts vindt dat het college sinds haar aantreden in 2014 bezig is met "geheime plannen om Nollebos-Westduinpark in handen te spelen van een projectontwikkelaar", zodat er een vakantiepark kan worden gerealiseerd. Hij wil de rust en ruimte in het kustgebied behouden.

Naudts zegt dat de inwoners van Vlissingen buitenspel worden gezet en wil dat het college gehoor geeft aan de stem van duizenden mensen, die een eerdere petitie tegen bebouwing hebben ondertekend. Hij roept de gemeente op te stoppen met de plannenmakerij. De petitie kan nog tot en met 31 oktober worden ondertekend.

Natuurgebied

Zo’n twee weken geleden besloot de gemeenteraad een nieuw onderzoek in te stellen naar mogelijke uitbreiding van de twee bedrijven in het natuurgebied.

Voor de Kanovijver is een zoekgebied van vierduizend vierkante meter aangewezen, op het parkeerterrein bij de oprit naar de boulevard.

Zoekgebied

Voor de sauna is, aangrenzend aan zijn huidige perceel, een zoekgebied 11.600 vierkante meter ingetekend. Eerder was er een veel groter plan voor de bouw van 240 vakantiehuisjes en een hotel in het bosgebied.