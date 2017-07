Agressief zestal aangehouden voor overlast en mishandeling

De mannen worden verdacht van het verstoren van de openbare orde en de mishandeling van een man en een vrouw.

Het zestal had gedronken en hun gedrag viel op. Kort voor de mishandeling reden zij in hun auto met hoge snelheid over het Bellamypark. Zij negeerden de roadblocks en parkeerden naast een café, terwijl dat niet mag.

De mensen op het terras schrokken zichtbaar. Een 22-jarige man uit Vlissingen, die met zijn vrienden in het café zat, werd uit het niets bij zijn kraag gepakt en over een tafel heen getrokken. Nadat hij zich los had gewrongen vroeg hij wat er aan de hand was. Daarop kreeg hij een hoek in zijn gezicht, waarbij zijn tand door zijn lip ging. Een derde verdachte deelde nog een nekslag uit waardoor het slachtoffer met zijn achterhoofd tegen de bar viel.

Overmeesteren

De beveiligers wisten de groep vervolgens te overmeesteren en zetten de mannen vervolgens buiten. De politie werd meteen daarna gebeld, maar de mannen waren al vertrokken. De politie vond ze iets later en sommeerde allen uit te stappen en op de grond te gaan zitten.

De verdachten zijn tussen de 25 en 34 jaar en afkomstig uit Litouwen, Roemenië en Letland. Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hun auto is in beslag genomen. In de kofferbak vonden agenten twee losse Franse kentekenplaten.

Het rijbewijs van de 26-jarige bestuurder werd in beslag genomen, omdat hij te veel alcohol had gedronken. Hij had bovendien twee boetes openstaan. Tevens kan hij een schadeclaim van de gemeente tegemoet zien voor het verschuiven van de rotsblokken op het Bellamypark. Getuigen hebben gezegd dat in het café nog een jonge vrouw is mishandeld door de mannen. De politie is nog naar haar op zoek.