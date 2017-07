Dronken Belgen voor duizend euro beboet in Middelburg

Omstreeks 23.00 uur zagen agenten op het Armeniaans Schuitvlot in Middelburg een voertuig rijden waarvan de bestuurster duidelijk niet binnen de lijnen van de weg kon blijven.

Op de Koudekerkseweg gaf de politie de vrouw een stopteken en werd ze samen met haar partner, die ook alcohol had gedronken, voor een ademanalyse meegenomen naar het politiebureau. Hier bleek later dat de Belgische te veel alcohol had gedronken. Ze kreeg een boete van 334 euro en een rijverbod tot 00.20 uur.

Omdat de agenten vermoedden dat het stel zich niet aan het rijverbod zou houden, hielden zij de twee in de gaten.



Hun voorgevoel bleek juist, want vlak na middernacht stapte de man in de auto en reed weg. Dat leverde hem een boete van 659 euro en een rijverbod tot 5.37 uur op. Na de ontnuchteringsperiode van de vrouw is het duo vertrokken.