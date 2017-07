Vlissingse vrouw mishandeld op Jaagpad

Walcheren Middelburg lanceert website over nieuwbouwprojecten In Middelburg zijn jarenlang niet zoveel nieuwbouwprojecten tegelijkertijd in ontwikkeling geweest als nu, vertelt wethouder Chris Dekker donderdag. Daarom heeft de gemeente de website www.nieuwbouwmiddelburg.nl ontwikkeld. Het biedt een overzicht van de lopende plannen, om belangstellende kopers en huurders te informeren, maar ook omwonenden.