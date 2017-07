Vlissingen geeft startsein voor campagne vermindering restafval

Daarmee hoopt ze de hoeveelheid restafval die inwoners weggooien te verminderen.

Nu is de gemiddelde hoeveelheid die in de grijze bak verdwijnt nog 291 kilo per jaar per persoon. Gemeenten betalen voor het restafval, omdat het moet worden verbrand. Er is een landelijke doelstelling dat in 2020 nog maar honderd kilo restafval per persoon per jaar wordt weggegooid.

Via artikelen over de verschillende afvalstromen en nieuwsbrieven probeert Vlissingen inwoners bewuster te maken van het belang van afval scheiden.