Middelburg lanceert website over nieuwbouwprojecten

De site toont welke projecten in ontwikkeling zijn (Essenvelt, Veerseweg, Veersepoort fase V en rondom Sint Laurens) en welke in de verkoop gaan (Sprencklaan, Mortiere, Rittenburg, Hazenburg, Piet Heinstraat en de Quarleshavenstraat in Nieuw- en Sint Joosland).

“Er is na de crisis weer veel belangstelling voor wonen in Middelburg en dan moet je ook wat te bieden hebben”, aldus Dekker.

Met haar nieuwe woonvisie speelt de gemeente volgens hem maximaal in op de wensen van de consument op het gebied van wonen. Middelburg bepaalt aan de hand daarvan onder meer waar ze bouwt en welk type huizen ze ontwikkelt. “Dat blijkt succesvol op alle locaties waar we bezig zijn.”

Directe omgeving

De website toont ook nieuwbouwprojecten van andere partijen en informeert belangstellenden over de mogelijkheden om zelf te bouwen.

De gemeente hoopt mensen van buiten Zeeland naar Middelburg te krijgen, maar vaak zijn ook mensen uit de directe omgeving geïnteresseerd in een nieuwbouwproject. “Bijvoorbeeld vijftigers en zestigers zoeken graag een huis voor de rest van hun leven in de buurt waar ze al wonen.”

Ontwikkelingen

Ook de woningen die Middelburgers achterlaten voor nieuwbouw gaan volgens Dekker snel van de hand. “Dat overtreft onze verwachtingen. Huizen staan niet lang te koop.”

Websitebezoekers kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief van de projecten. Zo worden ze bijvoorbeeld geïnformeerd over informatiebijeenkomsten over het betreffende project. Omwonenden kunnen op deze manier op de hoogte blijven van ontwikkelingen in hun buurt.