Burgemeester Veere gaat op voor derde termijn

Ze heeft hem donderdag aanbevolen voor een herbenoeming.

De huidige ambtstermijn van Van der Zwaag loopt in januari volgend jaar af. Commissaris van de koning Han Polman heeft de Veerse raadsleden daarom gevraagd met een besluit te komen.

De aanbeveling gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken, die naar verwachting later dit jaar een oordeel velt.

Venlo

Als hij wordt herbenoemd, begint Van der Zwaag volgend jaar aan zijn derde ambtstermijn in Veere. Hij is in januari 2006 begonnen in de kustgemeente. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Venlo.