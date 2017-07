Politie Zeeland bouwt nieuw districtskantoor in Mortiere Middelburg

Door de reorganisatie tot Nationale Politie die enkele jaren geleden is ingezet werken de agenten anders en met minder mensen.

Door het herschikken van de diensten kan de politie met minder vierkante meters toe, vertelt de Zeeuwse districtschef Ronald Weydema maandag. Daarom bekijkt de politie hoe ze kan besparen op de kosten voor haar gebouwen. “Het is goedkoper om nieuw te bouwen dan een huidig pand te renoveren”, aldus Weydema.

Het nieuwe pand, dat waarschijnlijk drie bouwlagen telt en naast de Schroeweg bij Mini Mundi verrijst, wordt het hoofdkantoor met publieksfunctie van politieteam Walcheren. Hiermee sluiten de bureaus aan de Buitenruststraat, Segeerssingel 8 (Segeerssingel 10 is al eerder afgestoten) en Achter de Houttuinen in Middelburg.

Vlissingen behoudt een nevenvestiging met publieksfunctie. Omdat de politie ook hier minder ruimte nodig heeft, verkoopt ze haar pand aan de Breestraat. “We zoeken in Vlissingen een nieuwe locatie.”

De gemeente Veere behoudt haar politiesteunpunt in het gemeentehuis in Domburg.

Uitvalswegen

Als districtskantoor krijgt het nieuwe gebouw ook regionale functies. Zo huist straks de Zeeuwse districtsleiding er, evenals de recherche, vreemdelingen- en zedenpolitie en forensische opsporingsdienst. Mede daarom zocht de politie voor dit nieuwe bureau een centrale plek op Walcheren, dichtbij uitvalswegen.

“We zijn verheugd over deze locatie”, stelt Weydema. “Ook omdat het een zichtbare plek is, met voldoende parkeervoorziening en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.”

De Zeeuwse politie wil ook met het nieuwe pand dicht bij de burger blijven staan, aldus Weydema. “Het gaat voor veiligheid niet om stenen, maar om mensen.” Sommige burgers zullen verder moeten reizen voor het bureau, maar voor anderen is het juist beter bereikbaar. “Mensen doen daarbij steeds vaker digitaal aangifte of via de telefoon.”



Daarnaast is de politie bijvoorbeeld bereikbaar via de WhatsApp-groepen van buurtpreventie. “En we gaan naar mensen toe als ze dat willen.”

Naar verwachting begint eind dit jaar het ontwerpen van de nieuwbouw. De ingebruikname van het pand staat gepland voor het derde kwartaal van 2020.