Middelburg onthult eigen stadsroos

De Roza Middelburg is zondag onthuld op de Nieuwe Burg in Middelburg door wethouders Arjan Beekman en Chris Simons, met hulp van rozenmeisjes. "We hebben lang gezocht naar de perfecte locatie voor de obelisk met de Rosa Middelburg", vertelde voorzitter Bernard Vercouteren van den Berge van Stichting Middelburg Rozenstad.

"Iedereen was het erover eens dat de roos in het stadshart moest komen. Hier aan het eind van de Nieuwe Burg, voor lunchcafé Imagine, is een van de hoogste punten van de stad en ook een punt waar alle stadsgidsen langskomen." Hij noemt de roos roosachtig mooi.

Biologisch

De speciale bloem is met hulp van inwoners, instellingen en bedrijven ontstaan.

De obelisk is achthoekig, net zoals de toren van de Abdij. De bovenste horizontale rand vertelt over achthonderd jaar stadsrechten. Onderaan worden de financieel ondersteuners vermeld en in het midden staat het stadsgedicht van Karel Leeftink.

Geertje van der Krogt van de Zeeuwse rozenkwekerij De Bierkreek vertelde de grote groep toehoorders en betrokkenen dat er nog maar slechts 26 exemplaren van de roos zijn.

"Wij zijn achttien jaar geleden rozen gaan kweken, niet op de gewone manier maar op biologische wijze. Er zijn maar twee biologische rozenkwekerijen op de wereld. Wij zijn daar één van."

Ontwikkelproces

Voor Middelburg Rozenstad wilde de kwekerij een unieke roos ontwikkelen en dat betekent veel testen. "Het moet geen roos zijn die ziek, zwak en misselijk is. Zo’n ontwikkelproces duurt acht tot tien jaar. De Rosa Middelburg bloeit meerdere keren per jaar en kan ongeveer twee meter hoog worden."

Alle sponsoren kregen een certificaat waarmee ze een roos kunnen ophalen. Ook krijgt iedere wijk een roos, evenals alle provinciehoofdsteden in Nederland.



Als afsluiting van de onthulling zong Ingrid Borger met haar band East of the Sun live het rozenlied "Mijn Roos Middelburg." Waarmee Middelburg net als Amsterdam en Parijs ook haar eigen lied heeft.