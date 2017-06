Kleinere Bibliotheek Vlissingen gaat voor beleving in bioscoop

De maritieme ‘Michiel de Ruyter’ hoek moet straks de mensen de bibliotheek in trekken. Door de nieuwe glazen pui voor de entree is de afdeling met de Vlissingse zeeheld, over wie in 2015 de film ‘Michiel de Ruyter’ uitkwam, ook vanaf de straat te zien.

De kleinere bibliotheek wil met ruime openingstijden wel een ontmoetingsplaats voor jong tot oud zijn. Het is de bedoeling dat de bieb zeven dagen per week van ongeveer 10.00 tot 20.00 uur open gaat, met personeel aanwezig tussen 14.00 en 20.00 uur. Over de tijden vraagt de bibliotheek leden nog naar hun mening.

Inkrimpen van 65.000 naar 10.000 'banden' (boeken, maar bijvoorbeeld ook dvd's) doet pijn, vertelt projectleider Esther van den Bosch van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, die de exploitatie van Bibliotheek Vlissingen per 1 juli overneemt van de gemeente Vlissingen.

“Maar de meeste boeken gaan naar de bibliotheek in Middelburg. Wat hier niet fysiek aanwezig is, kunnen mensen bestellen.”



De hoofdmoot aan boeken vormen straks de informatieve boeken en romans voor volwassenen. Ook voor kinderen vanaf nul jaar komt er een collectie. “Alle zeventien scholen in Vlissingen krijgen een mediatheek, dus voor die leeftijd zijn er hier straks minder boeken.”

Kunstgras

Met onder meer kunstgras uit Erik of het klein insectenboek, zitzakken in een Griezelbus en ramen om in te zitten, wil de bieb meer bieden dan alleen boeken lezen. Alle zintuigen worden straks geprikkeld.



Ook het Taalhuis, voor mensen die ondersteuning zoeken bij het machtig worden van de Nederlandse taal, verhuist mee van ’t Spui naar de bioscoop en krijgt het thema ‘Duizend en één nacht’.

De verhuizing van de bibliotheek is ingegeven door de bezuinigingen bij de gemeente Vlissingen. Voor de bieb blijft maar eenderde van haar oorspronkelijk budget over. Daardoor wordt de voorziening kleiner en zoekt de gemeente Vlissingen voor de helft van het personeel nieuw werk.

Toch zien de betrokken partijen – de gemeente Vlissingen, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en CineCity – de toekomst positief. “We zijn blij dat de bibliotheek behouden blijft voor Vlissingen”, aldus bibliotheekdirecteur Kees Hamann.