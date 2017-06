Cast en crew Cargo naar Film by the Sea

Regisseur Gilles Coulier en de hoofdrolspelers Sam Louwyck, Wim Willaert en Sebastien Dewaele wonen de vertoning bij in Vlissingen.

De avond ervoor is Cargo de openingsfilm van het filmfestival in Oostende. Het is de eerste speelfilm van Coulier. Eerder maakte hij de korte films IJsland en Mont Blanc, die beide werden genomineerd voor het prestigieuze filmfestival in Cannes.

Noordzee

Cargo gaat over Leon Broucke die uit zijn vissersboot in het ijskoude water van de Noordzee valt, voor de ogen van zijn zoon Jean.

Leon belandt in een diepe coma. Jean erft het familiebedrijf met een enorme berg schulden. Het zorgt voor conflicten tussen Jean en zijn twee broers. "Cargo is het rauwe verhaal van een familie die tot de rand van de afgrond wordt gedreven", zeggen de makers.

Bioscoop

Film by the Sea duurt dit jaar van vrijdag 8 september tot en met zondag 17 september. Het is 19e editie van het festival dat plaatsvindt in bioscoop Cinecity aan de Spuikomweg in Vlissingen.