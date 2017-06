Nieuwe voorzieningen geopend in Nieuwland

De Middelburgse wethouder Johan Aalberts opende de voorzieningen officieel met hulp van een aantal buurtkinderen. "Dit is weer een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief", zei wethouder Aalberts.

"De buurt wilde boompjes en die hebben we beschikbaar gesteld. Zelf hebben de bewoners die geplant. Daarna kwam er een plan voor een kinderspeelplaats en picknicktafel. Heleen Lokker was de trekker van dit initiatief."

In het dorp zijn veel kinderen geboren en daardoor ontstond er behoefte aan een speelplek, vertelde Lokker (foto, op de achtergrond). "We hadden alleen twee metalen doeltjes en wilden graag een bankje en speeltuintje."

Financiële bijdrages

Daar kwam het idee voor een fietsstopplek bij. Het lukte Lokker om financiële bijdrages te werven bij de gemeente en twee bedrijven uit de buurt.

Het informatiebord vertelt over het ontstaan van Sint Joosland in 1631. Dertien jaar later werd begonnen met de bouw van Nieuwland.

Uitleg

Er is uitleg over het veer, waarvan het voormalige wegrestaurant de Roode Leeuw het veerhuis was, het Arnemuidse Gat, de steenfabriek, weegbrug, zoutwinning en zaagmolens. “Hier stonden acht zaagmolens”, aldus Lokker.

"De Middelburgse Sociëteit van Zaagmolens bouwde er vier stelling- en vier paltrokmolens die voornamelijk eikenhout zaagden voor de VOC-schepen."