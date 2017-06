ADRZ in Vlissingen weer officieel open na verbouwing

De verbouwing zit er na maanden op. Tijdens de werkzaamheden, die in fasen zijn uitgevoerd, is het ziekenhuis open gebleven. "Er waren dagelijks 80 tot 100 mensen aan het werk en er is regelmatig 's avonds en in de weekends doorgewerkt", zegt Gert-Jan Donkers van Bouwgroep Peters.

"Om een project van dergelijke omvang binnen de gestelde tijd te realiseren vraagt het uiterste van alle deelnemers", vertelt Kees de Jonge van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen, die het bouwproject heeft begeleid. "Het is dan ook fantastisch dat dit binnen de gestelde kaders van tijd, kwaliteit en budget is gelukt."

Ingekrompen

Het ziekenhuisgebouw aan de Koudekerkseweg in Vlissingen is ingekrompen van 30.000 naar 11.000 vierkante meter.

Het is nu een hospitaal voor planbare zorg, zoals operaties en poliklinische hulp. De acute en complexe zorg is geconcentreerd in het ADRZ in Goes.

Huisartsen

In het gebouw zijn ook organisaties als Buurtzorg, Van Loo Fysiotherapeut en apothekers en huisartsen te vinden. Bovendien worden er in een aantal leeggekomen ruimten studenten, patiënten van Buurtzorgpension en cliënten van Arduin gehuisvest.

Particulieren

Bijzonder aan het ziekenhuis is, is dat de renovatie deels via crowdfunding is gerealiseerd. In 2015 werd in drie maanden tijd door 650 particulieren en zakelijke investeerders bij elkaar 10,6 miljoen euro ingelegd. De totale kosten van de renovatie bedroegen 20,6 miljoen euro. Het is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op deze manier is betaald.

ZIB Crowdfunding regelde het project. "De Zeeuwen hebben dit ziekenhuis in hun hart gesloten", zegt ondernemer en initiatiefnemer van de inzamelingsactie Henk van Koeveringe. "70 procent van alle investeerders komt uit Zeeland en ook de bedrijven die bij de renovatie zijn betrokken komen uit de provincie. Het is dan ook een project van en voor de Zeeuwen."