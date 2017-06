Verhuizing Sterrenwacht in Middelburg verloopt voorspoedig

"We lopen zelfs ietsjes voor op schema", zegt voorzitter Rijk-Jan Koppejan van Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen. Ongeveer 90 procent van het meubilair is over naar de nieuwe locatie.

Wat niet in het nieuwe gebouw past of wat er niet meer kan worden gebruikt gaat vrijdagavond in de verkoop op de oude locatie, de Herengracht. Tussen 19.00 uur en 22.00 uur zijn daar de bezoekers welkom.

Observatoria

De grootste klus van de verhuizing is in februari geklaard. Toen werden de observatoria uit de tuin verhuisd naar het terrein van het Astronomy Project Oostkapelle van Klaas Jobse. Sindsdien zijn vrijwel alle grote stukken van de Herengracht naar de Helm overgebracht.

"Het merendeel, zoals de leslokalen op de begane grond en de ontvangstruimte, moet in oktober klaar zijn. We kunnen dan weer groepen ontvangen, publieksactiviteiten organiseren en lezingen geven," vertelt Koppejan.