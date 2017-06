Veere investeert in onder meer toerisme en verkeersknelpunten

"De crisis is opgehouden en het toerisme draait goed", zegt wethouder René Molenaar. "We hebben weer middelen om ambities waar te maken."

Nu de crisis voorbij is, krijgt Veere meer geld uit het gemeentefonds en extra inkomsten uit parkeren en toeristenbelasting. Mede door de onrust in de wereld vieren mensen graag vakantie in Veere, aldus Molenaar. "We zetten niet in op meer toeristen, maar op meer kwaliteit."

Zo vindt de gemeente het belangrijk dat mensen kunnen genieten van het landschap en de rust. Ook wil Veere het toeristenseizoen verlengen, door initiatieven als de Kustmarathon en Jazz by the Sea, die buiten het hoogseizoen vallen, te ondersteunen.

Toerisme

Inwoners profiteren volgens Molenaar ook van de investeringen in toerisme. "We gaan bijvoorbeeld de boulevard van Domburg opwaarderen. Dat is nu een verzameling tegels, maar daarvoor hebben we een prachtig plan gemaakt."

Het werk begint na de zomer en moet voor het volgende seizoen klaar zijn. Dat geldt ook voor de herontwikkeling van de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder.

Verkeersknelpunten

Veere pakt ook in de hele gemeente verkeersknelpunten aan. Ze maakt de omgeving van scholen veiliger en wil dat kernen minder last krijgen van doorgaand verkeer, zoals in Meliskerke.

"Maar we leggen geen rondweg aan. We vinden het landschap belangrijk en willen niet voor die ongeveer acht drukke weken de hele infrastructuur aanpakken. We verbeteren de huidige wegen."

Door de stijgende inkomsten kan Veere nieuwe plannen maken zonder de lasten voor de inwoners veel te verhogen.

De onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing stijgen in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad met het inflatiepercentage van 1,6 procent en de rioolheffing met 3,1 procent, om naar kostendekkendheid toe te werken. "Zo blijven we de goedkoopste gemeente van Zeeland."