Middelburg kent geen registratieplicht voor gevaarlijke honden

De partij zegt berichten te ontvangen over ‘ernstige incidenten met vechtgevaarlijke, loslopende honden’ op onder meer het Bolwerk. ‘Sinds januari hebben we drie aanlijn- en muilkorfgeboden opgelegd na bijtincidenten met mensen of dieren als slachtoffer’, aldus b&w.

Vragensteller Pim van Kampen schrijft dat zijn partij ook heeft gehoord over een incident waarbij een hulphond ernstig verwond zou zijn. Over zo’n voorval is het college niets bekend, meldt ze. ‘En de politie ook niet.’

Volgens Van Kampen zijn er door de incidenten mensen die niet meer op het Bolwerk durven te wandelen. Het raadslid vraagt zich af of extra maatregelen noodzakelijk zijn tegen de volgens hem onveilige situatie. Het college kondigt geen extra maatregelen aan.

‘Als mensen verontrust zijn over honden adviseren we hen contact op te nemen met de politie. De hondenbegeleider van de politie is de deskundige die kan beoordelen of een hond gevaarlijk is.’

Aanlijnplicht

Betrokkenen van een (bijt) incident met honden kunnen aangifte doen bij de politie. De hondenbegeleider analyseert dan het gedrag van de hond om vast te stellen of het dier gevaarlijk is.

‘Als een hond gevaarlijk blijkt, adviseert de politie de gemeente een aanlijngebod en/of muilkorfgebod op te leggen. Deze adviezen volgen we te allen tijde op.’Het college laat weten gemiddeld tien tot vijftien politieadviezen per jaar te krijgen voor een aanlijn- en/of muilkorfgebod.

Alle honden die op of na 1 april 2013 geboren zijn, ook geïmporteerde, dienen binnen zeven weken na geboorte gechipt en geregistreerd te worden. ‘Er is in Middelburg geen registratieplicht voor vechtgevaarlijke honden.’

Binnen de hele gemeente geldt een aanlijnplicht voor honden, met uitzondering van de aangewezen gebieden. Het Bolwerk is er daar een van. ‘Honden met een aanlijn- of muilkorfgebod mogen ook in losloopgebieden niet onaangelijnd zijn.’