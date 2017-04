Week van Ons Water biedt leuke en leerzame activiteiten

Waterschap Scheldestromen organiseert colleges, rondleidingen, excursies en een brakke beestjesles.

Zo is er vrijdagmiddag 12 mei een excursie waarbij je langs de oevers van de Domburgsche Watergang wandelt. “Enkele jaren geleden is deze waterloop fors verbreed om meer water te kunnen bergen”, laat een waterschapswoordvoerder weten.

Tijdens de wandeling vertelt een waterschapsmedewerker over waterbeheer en natuurvriendelijke oevers. “De trekvlotjes maken de wandeling extra leuk.”

Gemalen

Op zaterdag 13 mei stelt het schap twee poldergemalen met vispassage bij Kapelle en Poortvliet open. Er zijn medewerkers van het waterschap aanwezig om uitleg te geven. “Ook worden op vaste tijdstippen de fuiken gelicht. Interessant voor volwassenen en kinderen.”

Rondje riool

Hoe ziet een rioolwaterzuivering eruit? Rondje riool is een rondleiding op zo’n zuivering. De bezoekers komen te weten hoe het rioolwater binnenkomt, gezuiverd wordt en weer schoon de natuur in gaat. “Dit is interessant voor volwassenen.”

Het rondje riool is mogelijk op maandag 15 mei bij rioolwaterzuivering Willem Annapolder bij Kapelle, op dinsdag 16 mei bij rioolwaterzuivering De Verseput bij Kerkwerve en op donderdag 18 mei bij rioolwaterzuivering Oostburg.

Brakke beestjesles

De brakke beestjesles is een leerzame en leuke buitenactiviteit. “De Zeeuwse sloten bevatten vooral brak water. Maar wat leeft er eigenlijk onder water? Met een waadpak, schepnetje en microscoop kunnen kinderen dit ervaren.” Deze les vindt plaats bij gemaal Poppekinderen, tussen Middelburg en Veere, op woensdag 17 mei.

Dijkveiligheid

Hoe veilig wonen de Zeeuwen achter de Zeeuwse dijken en duinen? “Tijdens dit laagdrempelige college vertellen jonge waterschappers over superstormen, overstromingen en dijken in de breedste zin van het woord. Hebben inwoners enig idee hoe hoog of laag ze zelf wonen?”

Dit college is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf twaalf jaar. Het vindt plaats op woensdag 10 mei in het gemeentehuis Tholen en op dinsdag 16 mei in het waterschapskantoor Terneuzen. In oktober wordt het college ook in Middelburg, Goes en Zierikzee georganiseerd.