Eerste editie van 'Zing Mee Met Me Middelburg'

Het evenement is gebaseerd op de reeks 'Zing Nederlands Met Me' in Paradiso in Amsterdam, die op haar beurt weer was afgeleid van een Belgisch idee. Tegenwoordig vinden overal in Nederland dit soort middagen plaats.

Taal

Mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en Nederlanders die dat niet (meer) hebben zingen liedjes met elkaar. Door op een ontspannen manier met elkaar te zingen krijgt de eerste groep de Nederlandse taal snel onder de knie. Bovendien is het een ontspannen manier om in contact te komen. "Goed kunnen zingen is niet nodig, plezier in zingen wel", zegt de ZB.

Dirigent

De middag begint om 14.30 uur. Het zingen duurt ongeveer een uurtje. Er komen sowieso vijf of zes Nederlandstalige nummers voorbij.

De ZB zorgt voor een zangeres, een dirigent en een pianist, een boekje met liedteksten en een groot scherm waarop de teksten zijn te zien.