Zeeuwse jazzband Swart klaar voor debuutalbum

Drie jaar geleden ontmoette Celia Swart via haar opleiding – componeren voor orkesten en ensembles – vier Spaanse muzikanten: Nano Paláez Alonso (vibrafoon), Guillermo Almo Martin Viana (drums), Raúl Santana (piano) en Lucian Varela (contrabas). Daarmee was de band Swart geboren. Nu werkt het gezelschap aan het debuutalbum.

Celia Swart studeert over twee maanden af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. “Ik doe niets liever dan componeren”, vertelt ze. Al vanaf haar negende bedenkt Swart muzikale verhalen door allerlei klanken in haar hoofd samen te brengen. “Het was toen vooral filmmuziek die mij inspireerde.”

Vorig jaar mocht Celia Swart een stuk schrijven voor het Ricciotti Ensemble. 'Wallie' gaat over een eenzaam walvisje. Het ensemble bracht het ten gehore op aparte locaties zoals een ziekenhuis, psychiatrische kliniek en opvangcentrum voor vluchtelingen.

Ook schreef ze de compositie Promenade, ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de School voor Jong Talent. Dat werd uitgevoerd door het Residentie Orkest in het Eye Museum.

Debuut

De afgelopen jaren maakte Swart bijzondere reizen naar New York en Hong Kong en de daar opgedane ervaringen verwerkte ze in nummers die ze schreef voor haar band Swart. De band is nu zo ver dat ze hun debuutalbum wil lanceren.



Om dat financieel mogelijk te maken is Swart een actie voor crowdfunding begonnen op het platform Voor De Kunst. 4.750 euro hebben ze nodig voor de opnames, het mixen en het masteren. Een aantal opnames heeft al plaatsgevonden in de bekende Wisseloord Studio’s in Hilversum.

De saxofoniste is verheugd dat niemand minder dan de talentvolle trompettist Rik Mol wilde meewerken aan twee nummers op haar album. “Dat was zo geweldig, Rik is zo goed. En hij vond mijn nummers echt mooi. We maken allebei toegankelijke moderne jazz.”



De band brengt haar album uit bij het Indie-label Mink Records. Er staan twee shows op stapel ter gelegenheid van de release van het album: op 1 juni in het Zeeheldentheater in Den Haag en op 2 juni in het Schuttershofcafé in Middelburg.