Panorama Walcheren presenteert nieuw doek

Gezicht op Middelburg is ruim twintig meter lang. Dit is het zevende deel van het panorama, te bezichtigen in de Machinefabriek op het Scheldekwartier.

Kunstschilder Jo Dumon Tak werkt met een team van vrijwilligers, twee schilders en een technische en ondersteunende ploeg – in totaal zo’n veertig personen – al ruim zes jaar aan Panorama Walcheren. Het bestaat uit een aantal schilderijen, die elk een bijzondere plek van het eiland Walcheren in beeld brengen.

"Een ode aan het Zeeuwse licht", noemt Dumon Tak de panorama’s. Zes grote schilderingen waren al klaar: het zicht op de Vlissingse Koopmanshaven, de Vlissingse boulevard (foto), Vlissingse Visserijhaven, kaai van Veere, Domburg vanuit zee gezien en het Oranjebos bij Oostkapelle.

De opstelling in de grote hal van de Machinefabriek in Vlissingen beslaat ruim vijfhonderd vierkante meter beschilderd doek. "Daarmee is Panorama Walcheren het grootste kunstwerk van Zeeland", aldus Stichting Panorama Walcheren.