Ster ZLM Toer begint met proloog in Westkapelle

Dat heeft de organisatie maandag bekend gemaakt. De afgelopen jaren begon de meerdaagse met een korte race tegen de klok in Goes, waar het hoofdkantoor van de sponsor en naamgever staat.

De dag na de proloog in Westkapelle is er een etappe van Tholen via het eiland en Sint Philipsland en West-Brabant naar Hoogerheide.

Feest

Daarna staan er nog drie koersen op het programma in Nederland en België. De wedstrijd eindigt op zondag 18 juni met een etappe Oss-Oss. "Voor sprinters is onze koers een feest", zegt wedstrijdvoorzitter Anton Ganzeboom. "Ik hoop dan ook dat renners als Marcel Kittel, André Greipel en Dylan Groenewegen, net als in het verleden, de weg naar onze koers vinden."

Alle etappes staan op de website van de meerdaagse.