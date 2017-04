Kanaal door Walcheren krijgt weer ‘Blauwe golf’

De provincie Zeeland past in het zomerseizoen zes keer per dag de brugtijden aan op de snelheid van de recreatievaart. Dit is gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren: toen kon er drie keer per dag sneller door het kanaal gevaren worden. Er is nu elke twee uur een Blauwe golf, zowel van Vlissingen richting Veere als omgekeerd.

De Blauwe golf biedt recreatiejachten al sinds 2013 een snellere doorvaart over het Kanaal door Walcheren. Dit scheelt hen ongeveer anderhalf uur wachttijd voor de bruggen.



Daarnaast zorgt de Blauwe golf er volgens de provincie voor dat wegverkeer korter en minder vaak hoeft te wachten voor de bruggen. ‘Omdat de watersporters vaker gebruik maken van de Blauwe golf, zijn brugopeningen op andere momenten korter of zelfs niet nodig’, aldus een provinciewoordvoerder. ‘Dit is positief voor de doorstroming van het wegverkeer.’



De brugopeningen zijn afgestemd op de dienstregeling van de NS.

Uitbreiding

Een evaluatie van de Blauwe golf liet in 2016 volgens Zeeland zien dat veel recreatiejachten gebruik maken van de snellere doorvaart.

‘Hiermee bereiken we het beoogde doel, namelijk dat zoveel mogelijk watersporters gebundeld in enkele brugopeningen per dag langs de bruggen varen. Vanuit de watersportsector bleek wel behoefte aan meer tijdstippen waarop de boten ongehinderd kunnen doorvaren.’

Na overleg met de watersportsector, gemeenten Middelburg en Vlissingen en Connexxion koos Zeeland daarom voor uitbreiding van de Blauwe golf.