Zeeuwse finalisten Kunstbende bekend

De Zeeuwse eindstrijd van de competitie waarin kunstzinnige jongeren het in verschillende disciplines tegen elkaar opnemen vond dit jaar plaats in het Scheldetheater in Terneuzen.

Zo’n 120 jongeren in de leeftijd dertien tot en met negentien jaar, afkomstig uit heel Zeeland, lieten het beste van zichzelf zien op drie verschillende podia. Zij kwamen in actie in de categorieën dans, theater, expo, muziek, dj, taal, film en fashion.

Een professionele jury mocht bepalen wie de besten waren. De winnaars van de eerste prijs in iedere categorie vertegenwoordigen Zeeland bij de landelijke finale op 1 juli in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Scholentour

De scholentour is gewonnen door het Zwincollege in Oostburg. Zeven Zeeuwse scholen kregen de opdracht een grote houten letter uit het woord ‘kunstbende’ op te leuken en het Zwincollege deed dit het beste.

Alle prijswinnaars kregen naast de bronzen, zilveren of gouden spotlight, workshops aangeboden om hun talent verder te ontwikkelen. Daarnaast winnen zij ook bijvoorbeeld optredens op festivals, zoals het Bevrijdingsfestival Zeeland in Vlissingen, Van Die Dingen Die Gebeuren Festival en Funfest.



De wedstrijd Kunstbende is opgezet met het doel om jongeren te stimuleren met kunst en cultuur bezig te zijn.