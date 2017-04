Man bedreigt agenten na arrestatie

Voor de ogen van surveillerende agenten die op een kruising voor het rode stoplicht wachtten, reed de verdachte zaterdagochtend zonder helm op zijn brommer met hoge snelheid de kruising over. Vanwege dit rijgedrag gingen de agenten achter de brommer aan. Nadat de bestuurder constateerde dat de agenten hem op de hielen zaten, verhoogde hij zijn snelheid en negeerde een stopteken.

In de Verkuijl Quakkelaarstraat slaagde een van de agenten er in hem van zijn brommer te duwen, waarna hij in de boeien geslagen kon worden. Gelijktijdig bleek dat de man te veel had gedronken gezien de sterke alcohollucht die hij om zich heen had. Hij weigerde echter een ademtest en tijdens het vervoer naar het arrestantencomplex bedreigde en beledigde hij agenten op grove en ernstige wijze.

Waslijst

Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt vanwege een waslijst aan overtredingen, zoals te hard rijden, negeren van een stopteken, onder invloed roekeloos rijden zonder helm en kentekenplaat, het niet hebben van een geldig rijbewijs en het weigeren van een ademanalyse en een bloedonderzoek. Bovendien blijkt de brommer van diefstal afkomstig te zijn. Daarnaast hebben de agenten aangifte tegen hem gedaan vanwege zijn grove beledigingen en ernstige bedreigingen. De brommer is in beslag genomen.