97 meter hoge woontoren blikvanger Scheldekwartier

De appartementen, huur- en koopwoningen en hotelkamers zijn allemaal gepland in het gebied rondom het Dok.

95 procent

Meest in het oog springt een plan voor een 97 meter hoge toren voor recreatieappartementen. Ontwikkelaar Martin Dekker schat de kans dat deze er voor of in 2020 staat op 95 procent. "Er zijn in zo’n proces factoren waarop je geen invloed hebt. Dat is die vijf procent", is hij duidelijk.

Naast de appartementen zou er in de toren ruimte zijn voor bijvoorbeeld een restaurant op de benedenverdieping, een zwembad en een 'skybar' op het dak.

Zorg

Op de kop van het Dok moeten drie woontorens met in totaal 178 huur- en koopappartementen verrijzen. WVO Zorg wil deze torens samen met een partner ontwikkelen. De zorgverlener laat op het moment al de Zware Plaatwerkerij ombouwen tot een zorgcentrum. De nieuwe woontorens moeten in verbinding komen te staan met dat gebouw.

Behoefte

Volgens directeur Jan de Graaf van WVO Zorg is er de komende jaren heel veel behoefte aan woningen voor ouderen met zorg in de buurt. "Voor 54 appartementen hebben we 450 aanvragen gekregen. Stel dat de helft daar ook nog eens op afkomt, dan heb je nog een enorme vraag."

Positieve flow

Wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen en projectleider Hans van Houdt hebben woensdagmorgen, in aanwezigheid van betrokken partijen, alle concrete plannen voor het Scheldekwartier gepresenteerd. "We hebben er goed over nagedacht of we dat moesten doen, maar na een valse start is er een enorme positieve flow rondom het gebied. De woningen en appartementen zijn heus nog niet verkocht, maar die flow moeten we zien vast te houden."

Kademuren

Naast de woontoren en de drie gebouwen op de kop van het Dok liggen er ook concrete plannen voor grondgebonden woningen, het herstel van de kademuren, het terugplaatsen van de Scheldekraan (foto) en de aanleg van de nieuwe brug over het Dok, die eind 2018 gereed zou moeten zijn.

Ook zijn er gesprekken met ontwikkelaars over het noordelijke deel van het Scheldekwartier. Daar zouden vooral huurwoningen en goedkope koophuizen moeten komen.