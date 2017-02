Plan vakantiehuisjes in Nollebos van tafel

Dat heeft wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen woensdag bekend gemaakt.

Ecoparks, de Kanovijver en Swaenenburgh Recreatie liepen rond met plannen om ruim 200 vakantiehuisjes in het bos te bouwen. Hun plannen stuitten op veel weerstand van de inwoners.

Oppervlakte

Het college deelt de zorgen van de bevolking. Ze vindt het huidige plan 'qua oppervlakte te groot en het maakt een te grote inbreuk op de kwaliteiten van het gebied'.

Ze onderschrijft de visie dan ook niet en hoopt dat de gemeenteraad het amendement, dat jaren geleden is ingediend en ‘grootschalige bebouwing’ mogelijk maakte, naar de prullenbak verwijst.

Invulling

Het besluit wil niet zeggen dat het college helemaal niets wil in het Nollebos. "We willen een goede invulling van het gebied, in lijn met de Zeeuwse kustvisie", zegt wethouder De Jonge.

In het voorstel aan de gemeenteraad is een gebied aangegeven waarbinnen mag worden gebouwd. Dit grenst aan de sauna. "En als je de kustvisie leest, dan weet je dat dit niet helemaal mag worden volgebouwd."

Bouwhoogte

Het college wil dat de gemeenteraad aan de hand van haar voorstel eerst kaders vaststelt voor het zoekgebied, bijvoorbeeld over de bouwhoogte en het parkeren. Met die in de hand gaat de gemeente in gesprek met de belanghebbenden pom vervolgens tot een nieuw voorstel te komen.

De inwoners worden, voordat er een besluit valt, ook geraadpleegd, zo is de wens van het college.