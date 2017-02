Vlissinger Kaijser wil zich als bespanner bewijzen in Ahoy

Hij is één van de vier bespanners op het grootste tennistoernooi van Nederland in Ahoy in Rotterdam. "Hier heb ik het voor gedaan", zegt Kaijser. Het is de eerste keer dat de 46-jarige Vlissinger werkt op het toernooi.

Professioneel

Hij bespant al tientallen jaren tennis-, squash- en badmintonrackets. Een paar jaar geleden besloot hij het bespannen (nog) professioneler aan te pakken. Hij schreef zich in voor cursussen van de European Racquet Stringers Association (ERSA) waarvoor hij naar Rotterdam, Spanje, Duitsland en Engeland ging.

Daar kreeg hij les van toonaangevende 'stringers', die hem onder meer vertelden over de ruim 500 verschillende soorten snaren, de manieren waarop je een racket kunt bespannen, alle materialen en de voorkeuren van tennisprofs.

Titels

Kaijser heeft nu meerdere titels achter zijn naam staan, voldoende om te worden gevraagd voor het ABN Amro Tennis Tournament waar wereldtoppers als Rafael Nadal, Thomas Berdych, Grigor Dimitrov en Nederlands beste tennisser Robin Haase staan. "Hier doe je het allemaal voor", zegt hij. "Ik heb me de afgelopen jaren voor 200 procent op het vak gestort. Als je het doet, moet je het goed doen. Nu is het zaak me te bewijzen. Als de beoordelingen goed zijn, kan ik misschien terugkomen."