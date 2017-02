Agenten brengen Veerse camera’s in beeld

“Camera in Beeld is vooral opsporingsgericht bedoeld en kan bijdragen aan een veiliger buurt”, laat de politie dinsdag weten. Ondernemers, maar ook steeds meer particulieren, hebben camera’s om toezicht te houden en eigendommen te beveiligen. De politie maakt regelmatig gebruik van camerabeelden voor opsporingsdoeleinden.

Om te weten waar er camera’s hangen en wat die waarnemen heeft de politie de databank Camera in Beeld ingesteld. Via deze databank kan de politie sneller zien waar zich camera’s bevinden in de omgeving van een misdrijf, zoals een inbraak. “Op die manier komen we er sneller achter of er camerabeelden zijn gemaakt van de dader van een misdrijf. De pakkans wordt hierdoor veel groter.”

De politie hoopt dat zoveel mogelijk ondernemers en particulieren met camera’s zich registreren bij het project. “Zo dragen ze bij aan een veiliger buurt.” Tijdens hun rondje door de wijk kregen de agenten volgens de politie al veel toezeggingen van ondernemers die hun camera’s gaan registreren.