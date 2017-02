Geen nieuwe televisiespotjes over Zeeland

Dat zegt VVV Zeeland in haar meerjarenplan. "Televisie als medium is duur en steeds meer mensen halen niet alleen hun inspiratie om te reizen online, maar boeken ook online", motiveert VVV Zeeland haar switch. "Een investering is nog betere en intensievere online marktbewerking is dan ook cruciaal."

Het college van Gedeputeerde Staten is het eens met de nieuwe aanpak. Ze heeft maandag met het meerjarenplan ingestemd en voor de uitvoering een subsidie van 642.610 euro gegeven.

Van het bedrag moet VVV Zeeland ook onder meer een nieuw online platform met app laten bouwen, Zeeland in het buitenland beter in de markt zetten, met de culturele festivals een speciale bijlage over Zeeland maken voor bij de Volkskrant en business-to-business-activiteiten organiseren.