Keaton vertegenwoordigt Zeeland in finale T-strijd

Het vijftal bestaat uit zanger Maxim Ventulé (20) uit Vlissingen en de Middelburgers Tim van den Hoven (drummer, 19 jaar), Daniël Lokerse (gitarist, 21 jaar), Bob Leynse (toetsenist, 20 jaar) en Robbin van de Bor (bassist, 25 jaar).

"We moesten het in de voorronde opnemen tegen Stacey Alert, Freeloader en Black Lodge Collective", vertelt Daniël. De voorronde won Keaton zaterdag 28 januari.

De Walcherse band Keaton is lekker bezig. De mannen kijken terug op een mooi jaar, met bijvoorbeeld optredens op festivals als Rise-Up, het Nazomerfestival en Concert at Sea. Daarna zijn ze de studio ingedoken om hun single 'Seventies Jeans' op te nemen. "Dat hebben we gedaan onder leiding van niemand minder dan Sven Figee, bekend van Sven Hammond en Anouk en Roland Dirkse, bekend van Anouk en Berget Lewis, in de Marmalade Studios in Delft. Het resultaat is een stevig indierock-nummer dat je terugbrengt naar de jaren ’70, maar ook meeneemt naar de toekomst."

Spaceblousen

De band bestaat inmiddels drie jaar en is bekend van haar spaceblousen. "In 2017 komen we met meer materiaal."