Zeeuwse vrienden realiseren brandweerpost in Gambia

"In Gambia leg je niet even een slang in de sloot om een brand te blussen", vertelt Frank van Soest (foto). "Laat staan dat ze überhaupt een brandweerpost hebben."

Van Soest ging een paar jaar geleden met Robin Boerlage, Pavel Novak, Milo Steen en Jamie Schout op vakantie naar Gambia, het stadje Brikama Ba, district Niamina East.

"Ik kom uit een brandweerfamilie en merkte dat ze daar echt helemaal niets hebben. Er is alleen een legerpost, die slechts ingrijpt als het echt nodig is. Terwijl daar alles van hout is en er met name door koken vaak brand ontstaat." Ook zijn er regelmatig bosbranden. "Toen we dat merkten, kwamen we op het idee om een brandweerpost te realiseren. Weliswaar vier palen en een dak, maar het is iets."

Sirene

De vrienden hebben volgens Van Soest al achthonderd aanmeldingen gehad van Gambianen die graag als vrijwilliger bij de brandweer willen werken. "Na een selectie zullen we hen opleiden en begeleiden. Als de volwassen enthousiast zijn, worden de kinderen dat ook, is de gedachte erachter. Wellicht zien ze dan dat er meer mogelijk is als je maar iets onderneemt."

Omdat er weinig water is in Gambia moeten er andere methoden gebruikt worden om te blussen. "Er worden vierhonderd poederblussers geleverd en we leren hen het gebruik van oude methodes, zoals zand. Daarnaast komt er een ouderwetse sirene die je moet aandraaien, zoals wij dat vroeger in Nederland ook deden."

Op dit moment is de situatie gespannen in Gambia. "De president is vertrokken, maar hij heeft al het geld meegenomen en we weten nu niet of er nog een subsidie komt voor de brandweerpost. Er moet iets worden bijgedragen door de regering, we hebben niet de financiën om dit onbeperkt te blijven doen. Voor de brandweerpost zijn uiteraard donaties uit Nederland ook van harte welkom."

Voetbalkleding

Omdat Gambia zo’n arm land is en de kinderen weinig hebben, besloten de vijf vrienden ook iets te doen voor de jeugd.

"Voetballen is alles voor die kinderen. Maar, ze doen dit op blote voeten en hebben geen tenue of voetbalkleding. We zijn begonnen met een oproep op Facebook aan alle Zeeuwen of zij de oude voetbalkleding van hun kinderen willen doneren aan deze kinderen. We vragen niet om schoenen, want die gaan zij daar toch niet voor gebruiken en dat neemt te veel ruimte in beslag bij het vervoer."

De vrienden hebben naar eigen zeggen met hun oproep al veel reacties gekregen. "Een vrouw uit Koudekerke heeft een tas vol Ajax-spulletjes inclusief kleding gedoneerd, echt geweldig."

Mensen die meer willen weten over de brandweerpost in Gambia kunnen kijken op hun Facebookpagina.