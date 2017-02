Johan Friso in Middelburg zoekt muzikale kinderen

De lessen zijn voor kinderen vanaf zeven jaar. En niet zomaar bij een vereniging, maar bij één van de topkorpsen in Nederland. Het doel van het project Music Kids is zoveel mogelijk Zeeuwse kinderen laten kennismaken met de grondbeginselen van muziek.

Drumkorps Johan Friso is voor kinderen en jeugd tot zestien jaar. Daarna stromen de leden door naar het Juliana Korps. Johan Friso heeft nu achtendertig leden, van wie vijf leerlingen.

Tien doen mee aan het onderdeel Guard (dans & vlag), zestien leden aan Percussion (drum) en twaalf aan Brass (koperblazers). "Daar kan best nog wat bij", vertelt corpsdirector Ugenie Donker Curtius.

Werkgroep

Donker Curtius is sinds vijf jaar bij de vereniging betrokken door haar dochter die aan het onderdeel Guard ging meedoen. "We zijn vooral hard op zoek naar nieuwe jeugdleden", zegt ze.

Om die reden is vorig jaar een werkgroep begonnen waarbij Jacqueline Baljeu het voortouw heeft. Zij is al zo’n vijfendertig jaar bij het korps betrokken. "Ik heb geen instrument bespeeld, maar wel aan het vlaggen en dansen meegedaan en was tien jaar secretaris."

Ongedwongen

De afgelopen jaren hebben veel kinderen meegedaan aan de vrijblijvende kennismaking met muziek en dans. En nu is daar Music Kids Zeeland.

"In Zeeland zijn wij één van de weinige muziekverenigingen die gratis lessen aanbieden", stelt Baljeu. "Het betekent dat kinderen die er interesse voor hebben tijdens de twee kennismakingslessen kijken wat zij het leukst vinden om te doen: vlaggen, dansen, drummen of een ander muziekinstrument bespelen."

Kennismakingslessen

Deze kennismakingslessen zijn op 10 en 17 februari en op 14 en 21 maart van 15.30 tot 16.45 uur in de molen aan het Vlissings Bolwerk in Middelburg. Kinderen die meer willen weten en leren kunnen daarna aan Music Kids, dat uit acht lessen bestaat, meedoen.

"In mei zijn ze dan ongeveer klaar en kunnen doorstromen naar de Friso Kids waar ze eventueel noten leren lezen en een muziekinstrument leren bespelen. Dan zijn ze leerling en mogen ze na ongeveer één jaar al meelopen met het korps. Ook deze lessen zijn het eerste jaar gratis."

Donker Curtius vult aan dat het er gezellig en ongedwongen aan toe gaat en dat samen muziek maken verenigt.

Kampioen

Juliana Korpsen is één van de grootste muziekverenigingen in Zeeland en scoort ook vaak hoog tijdens de ongeveer vijf wedstrijden waaraan zij per jaar meedoen.

Het jeugdkorps Johan Friso behaalde in september vorig jaar een derde plek in de jeugdklasse tijdens de Europese Kampioenschappen in Kerkrade met hun westernshow How the West was. In 2015 werd Johan Friso Nederlands én Europees kampioen.

"We doen ook mee aan marsen met Sinterklaas, Koningsdag en aan rolstoelwandelingen. Maar net zo makkelijk geven we een wervelende show tijdens een sportevenement of muziekfestival. We willen ons korps dit jaar meer laten zien in Middelburg. En op 22 april laten we onze nieuwe show in de Kruitmolen zien", vertelt Donker Curtius. Het korps oefent in de wintermaanden in de zaal en ’s zomers op een veld in Vlissingen-Oost.