Koning heropent Maritiem en Logistiek College De Ruyter

Het pand is aan de binnen- en buitenkant totaal veranderd en mede beeldbepalend geworden voor de boulevard. "We hebben nu twee gevels die net zo mooi zijn", stelt directeur Henrik Stevens van Maritiem en Logistiek College De Ruyter. "Het gebouw straalt nu robuustheid, kracht, lef en avontuur uit."

In het vernieuwde pand komen maritieme en nautische aspecten op allerlei manieren terug. Op

het dak zijn twee lokalen gebouwd. Die lijken op de brug van een schip. "Deze opbouw heeft met koper een roestbruine uitstraling."

Aan de buitenkant lijkt het gebouw op de vierkante zijkanten van containers op een terminal. "In het interieur geeft massief vurenhout de uitstraling van ouderwetse transportkisten. Patrijspoorten in het souterrain zorgen voor meer lichtinval."

Beroepshouding

Het gebouw straalt volgens Stevens uit dat mensen er serieus bezig zijn met hun vak.

"Wij leiden jongeren op voor nationale en internationale maritieme en logistieke sectoren waarin zij vanaf dag één verantwoordelijkheid dragen in risicovolle situaties. Op die beroepshouding bereiden wij hen voor en daar past dit gebouw bij. We zijn trots op onze school, die al meer dan honderdtien jaar in Vlissingen gevestigd is."

Scheepvaartdag

Zaterdag (4 februari) vindt de jaarlijkse Scheepvaartdag plaats. Die organiseert het college samen met de De Ruyter Academy van HZ University of Applied Sciences voor aankomende studenten en mensen die al werken in de maritieme en logistieke sector.

De Scheepvaartdag valt samen met de open dag van het Maritiem en Logistiek College De Ruyter en is van 10.30 tot 15.00 uur zowel aan de Boulevard Bankert als in het Technum aan de Edisonweg in Vlissingen te bezoeken.