Kunstwerk en expo voor Groote Markt in Vlissingen

Ook is vanaf vrijdag (3 februari) de tentoonstelling 'Groote Markt' te zien in het stadhuis.

Het gebied Groote Markt is de afgelopen jaren getransformeerd. Er zijn nieuwe woningen gebouwd en het openbaar gebied is aangepakt in de hoek tussen het Bellamypark en de boulevard. Kunstwerken, zoals op muren, leiden mensen subtiel naar de onderdoorgang die de stad met de zee verbindt.

De gemeente en l’escaut hebben fors geïnvesteerd om de Groote Markt 'de allure te geven die het verdient'. De woningcorporatie sloopte hiervoor 88 portieketagewoningen. Tijdens dit werk zijn er archeologische opgravingen gedaan waardoor er veel ontdekt is over de ontstaansgeschiedenis van Vlissingen. Zo zijn er houten huisjes ontdekt uit de periode tussen 1500 en 1550 bij de Breewaterstraat.

Nieuwbouw

Op vier locaties is nieuwbouw gerealiseerd. Het gaat om achttien koopwoningen, vier huurwoningen, 41 appartementen met parkeergarage en 28 huurappartementen aan een woonhof.

De plannen van de nieuwbouw zijn tot stand gekomen in overleg met een belanghoudersgroep, afvaardiging van bewoners in de wijk, de huurdersvereniging, bewoners van de nieuwbouw, de gemeente en l’escaut.

Na de realisatie van de nieuwbouwcomplexen heeft de gemeente het openbaar gebied verbeterd. Er vinden nog afrondende werkzaamheden plaats, zoals de herinrichting van de Molenstraat en het plaatsen van nieuwe lichtmasten.

Kunstroute

In de Groote Markt is een kunstroute aangebracht met muurschilderingen die mensen door de wijk naar een tunneltje leidt. "Even de trap op en je staat op de boulevard!", schrijven l’escaut en de gemeente in een persbericht. "Zo willen we de verbinding leggen tussen het Bellamypark en de boulevard."