ZB verwacht kruisbestuiving met bieb in bios Vlissingen

Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders liet vorige week weten positief te staan tegenover het voorstel van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland om Bibliotheek Vlissingen over te nemen.

“De ZB werkt de onderdelen personeel, locatie en financiën uit voordat we een definitieve overeenkomst kunnen sluiten”, lichtte wethouder Josephine Elliott woensdag toe.

De overgang gaat gepaard met het wegbezuinigen van de helft van het aantal fte’s (fulltime banen). De 21 medewerkers van Bibliotheek Vlissingen zijn samen goed voor 14,85 fte. De ZB neemt 7,25 fte over.

“Voor de mensen die niet mee kunnen wordt in overleg binnen of buiten de gemeente een andere functie gezocht”, liet wethouder Josephine Elliott weten.

De gemeente bezuinigt fors op de bibliotheek en de ZB kan de functie beter vormgeven dan Vlissingen, zei Elliott. Vorig jaar koos Vlissinger ervoor het aantal bibliotheektaken in te perken.

Kleiner

“In het voorstel voor de overname staat dat er een bibliotheekvoorziening in Oost-Souburg moet blijven, dat er voor alle scholen in de gemeente boeken beschikbaar blijven en dat het Taalhuis een plek behoudt in de bibliotheek”, aldus Elliott.

De ZB stelt een bibliotheekvestiging in bioscoop CineCity (foto) voor. “Het wordt een kleinere bibliotheek, maar in de bioscoop kunnen we een sprankelijke vestiging realiseren”, verwacht directeur Perry Moree van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. “We hopen dat mensen naar de film gaan en ook een boek komen lenen.”

CineCity staat volgens Moree open voor de verhuizing en samenwerking. “Er is ruimte beschikbaar en voorzieningen als gas, water en licht zijn er al”, zegt Moree.

“We kunnen ons voordeel doen met de ruime openingstijden van de bibliotheek. En er is beveiliging, waardoor we bekijken of de bibliotheek ook onbemand open kan zijn. Daarnaast onderzoeken we wat de Vlissingers willen.”

Oost-Souburg

Voor Oost-Souburg overlegt Moree met WVO Zorg over een mogelijke biebvestiging in zorgcentrum De Zoute Viever. “De bibliotheek in Souburg is druk bezocht, dus het zou zonde zijn als die verdwijnt. Daarom heeft het onze speciale aandacht om een vervangende locatie te vinden.”

Moree verwacht dat er binnen een maand meer duidelijk is over de precieze plannen voor de overname en de gevolgen voor het personeel.

“De bezuiniging is dramatisch voor de bibliotheek. De Zeeuwse Bibliotheek kreeg te maken met een korting van 25 procent op het budget en dat was al een ramp. Dit is heel zuur voor het personeel van Bibliotheek Vlissingen. Maar het is financiële nood.”



Directeur Kees Hamann van Bibliotheek Vlissingen liet vorige week weten niet inhoudelijk te reageren op het nieuws van de overname, omdat is afgesproken dat de communicatie via de gemeente Vlissingen loopt.