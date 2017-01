Vrijwilligers brengen negentiende-eeuws Walcheren in beeld

Walcheren

ZB verwacht kruisbestuiving met bieb in bios Vlissingen

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland hoopt Bibliotheek Vlissingen per 1 juli, voor de nieuwe editie van filmfestival Film by the Sea, te heropenen in bioscoop Cine City in Vlissingen. ZB-directeur Perry Moree verwacht binnen een maand meer duidelijkheid te hebben over de gevolgen van de overname voor het personeel.