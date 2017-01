Maat is vol voor LPV na nieuw naderend vertrek

Het is de zoveelste zaak die vertrekt uit de binnenstad. Vögele is momenteel nog gevestigd bij de Spuikom, bij de Aldi. "Vele Vlissingers worden hierdoor gedupeerd", schrijft Hirdes in vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen.

Hij snapt dat het gemeentebestuur weinig kan doen tegen dit soort beslissingen van ketens, maar wil toch actie. Hij vraagt of ze met de ondernemersvereniging en Kamer van Koophandel in gesprek wil gaan met de winkelketens, die hebben besloten uit Vlissingen te vertrekken, over mogelijkheden voor een doorstart, bijvoorbeeld de vorm van een franchise- of andere constructie. "Zo kunnen we proberen om deze winkels voor de Vlissingse binnenstad te behouden."

Hirdes is bereid om een deel van de ton die dit jaar beschikbaar is voor de binnenstad in te zetten voor ondersteuning.