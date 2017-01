Zwemkampioen Maarten van der Weijden geeft les in Vlissingen

Kinderen uit groep vijf van Archipelschool De Omnibus uit Vlissingen beten het spits af. Doel van het project is dat na afloop achthonderd kinderen hebben kennisgemaakt met de zwemsport.

De boomlange zwemmer uit Eindhoven – hij is 2,03 meter – pakt moeiteloos met één hand de groene bal uit het water en gooit hem naar een groepje kinderen in het zwembad.

Hij is al enkele jaren gestopt met de wedstrijdsport, maar vindt het nog steeds heerlijk in het water. "Sommige kinderen vinden het eng in het water, terwijl het heerlijk kan zijn. Je moet weten wat je in een waterrijk land als Nederland moet doen. Veiligheid is echt belangrijk!"

Sportimpuls

Projectleider Jaap Keijmel van 'Vlissingen in en aan het Water' beaamt dat. "Daarom zijn we dit project gestart. Voor deze sportimpuls is rijksgeld beschikbaar. Er is een menu van 114 sport- en bewegingsactiviteiten. Bewegingsplein Westduin is opgezet voor de bevolking van Walcheren om dagelijks te bewegen als eerste stap naar een gezonde toekomst en vroeg de subsidie van 80.000 euro aan."

De partners van het project zijn de nationale zwembond KNZB, reddingsbrigade de Van Dixhoornbrigade, zwem- en polovereniging De Zeeuwse Kust, stichting Zeeland Sport & Leisure, de gemeente Vlissingen, Vlissingen in Beweging en zeven basisscholen van Archipel.

"Het is van belang dat leerlingen van de basisschool duurzaam in contact komen met de zwemsport in het algemeen." De scholen van Archipel komen om de beurt naar het Vrijburgbad. Elk kwartaal een andere school.

Schoolzwemmen

"Doordat het schoolzwemmen in 2013 is afgeschaft loopt de veiligheid van kinderen terug. In Vlissingen en Middelburg merken we goed dat kinderen zonder zwemdiploma van de basisschool gaan."

Bij de groep van vrijdagmorgen hadden achtenvijftig van de zeventig kinderen een zwemdiploma.

"Twaalf dus niet. Voor kinderen die aan de kust wonen is het van cruciaal belang dat zij leren overleven in het water. Niet alle ouders beseffen dit. En kinderen die wél een zwemdiploma hebben willen we laten zien wat er nog meer mogelijk is aan zwemsporten." Keijmel hoopt dat het treintje dat nu in gang is gezet niet stopt na november 2018.

Stimuleren

In Middelburg is ook een Sportimpuls-programma aan de gang. Daarbij gaat erom om sportdeelname te stimuleren bij kinderen in een aantal wijken. En het project in Oostkapelle, dat van 2013 tot 2015 liep is ook voortgezet.



Maarten van der Weijden hield na het zwemmen vrijdag een inspiratiesessie waarin hij vertelde over zijn zwemcarrière, het belang van zwemmen en hoeveel plezier je aan de sport kunt beleven.