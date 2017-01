Bekroond jeugdboekenschrijfster Anna Woltz bezoekt ’t Spui

Jeugdboekenschrijfster Anna Woltz is gespecialiseerd in het onderwerp leesbevordering en vertelt erover. Deelname is gratis. Aansluitend is er een signeersessie voor fans van de schrijfster.

Woltz vertelt wat de beste manieren zijn om de jeugd aan te sporen een boek op te pakken. Ze heeft het ook over de campagne ‘Momentje vrij, boek erbij’. Dit leesbeleid voor scholen houdt in dat leerlingen vrij lezen tijdens schoolmomenten waarin geen les wordt gegeven.

Aanmelden

Het thema van de presentatie is vooral gericht op leerkrachten en professionals, maar iedereen is welkom. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Bibliotheek Vlissingen, via telefoonnummer 0118-422100 of e-mail: activiteit@vlissingen.nl. Er is plek voor zeventig personen.

Gouden Griffel

Woltz schreef op haar zeventiende haar eerste boek. Inmiddels heeft ze 21 titels op haar naam staan, waarvan vele zijn bekroond met prijzen. Zo ontving ze een Gouden Griffel voor het boek ‘Gips’.

Naast schrijven bezoekt ze ook scholen en bibliotheken om te vertellen over het bedenken en schrijven van verhalen en het belang van leesbevordering.