Activiteitencentrum Majoraat Vlissingen gaat dicht

“De exploitatie met twee betaalde medewerkers is niet langer mogelijk”, laat stichtingssecretaris Gerard de Jonge vrijdag weten. “Alleen met vrijwilligers en een medewerker in deeltijd zou een kostendekkende exploitatie wellicht nog mogelijk zijn.” Toch acht de stichting realisatie van dit scenario volgens De Jonge niet waarschijnlijk.

“De stichting heeft jarenlang geleefd op de subsidie van de gemeente Vlissingen. Die werd voor het grootste deel gebruikt voor dekking van de personeels- en organisatiekosten. Subsidiegeld dat bedoeld is voor activiteiten.”

Het bestuur probeerde het afgelopen jaar tot een meer kostendekkende exploitatie te komen. “Zowel intern als extern riep dit echter veel weerstand op. Voor het voortbestaan was dit wel noodzakelijk.”

Voor de bewoners van Paauwenburg en met name de ouderen is het jammer dat deze voorziening wegvalt. “Maar onder deze omstandigheden is voortzetting onmogelijk.” De exacte sluitingsdatum hangt af van het verdere verloop van het proces van faillissement dat het bestuur nu gaat inzetten.

“Wat er met het gebouw gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Stichting Zorgstroom huurt het van woningcorporatie l’escaut en geeft het deels in gebruik aan het Majoraat. Voor de zeer korte termijn handelen we de nog lopende verplichtingen zo goed mogelijk af.”