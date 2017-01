'Overkapping Parelplein in Middelburg gedemonteerd'

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg in antwoord op vragen van de Lokale Partij Middelburg (LPM).

Fractievoorzitter Piet Kraan (foto) stelde zijn vragen, omdat hij van omwonenden hoorde dat de aannemer de overkapping met snijbranders te lijf was gegaan en dat er palen met geweld omver waren gerukt.

Loods

Het college zegt de overkapping ‘in delen’ is opgeslagen in de gemeenteloods aan de Waldammeweg en dat hij op elke andere plaats in de wijk, volgens afspraak, kan worden opgeslagen. De gemeenteraad moet daar dan wel een besluit over nemen. "Van slopen is geen sprake geweest."

Inspecteren

Kraan en de LPM zijn welkom in de gemeenteloods om de delen van de overkapping te inspecteren.

Over het verwijderen van de overkapping was grote onenigheid ontstaan in de wijk.

Speeltuintje

Een deel van de bewoners wilde hem behouden, een ander deel wilde dat hij plaats zou maken voor een speeltuintje. Er moest een bemiddelaar aan te pas komen. Uiteindelijk werd besloten de overkapping te verwijderen. Er wordt momenteel een speeltuintje aangelegd.