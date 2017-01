Maarten van der Weijden geeft zwemclinic in Vlissingen

Vrijdag gaat het project ‘Vlissingen in en aan het Water’ van start. Hiervoor verzorgt Van der Weijden ook een inspiratiesessie over het belang van zwemvaardigheid om veilig te kunnen opgroeien in een waterrijke omgeving als Zeeland.

‘Niet voor alle ouders en kinderen is dit vanzelfsprekend’, aldus stichting Zeeland Sport & Leisure (ZSL), die de aftrap van het project organiseert. ‘Soms beschikken ouders niet over de financiële middelen om hun kind al jong te leren zwemmen.’

De gemeente Vlissingen biedt ouders met een laag inkomen via het Jeugdsportfonds een financiële bijdrage om hun kinderen zwemdiploma’s te kunnen laten halen.

Met ‘Vlissingen in en aan het water’ richten onder meer de gemeente Vlissingen, de nationale zwembond KNZB, reddingsbrigade de Van Dixhoornbrigade, zwem- en polovereniging De Zeeuwse Kust, enkele basisscholen en Vlissingen in Beweging zich op kinderen en hun ouders in buurten waar de sportdeelname aantoonbaar achterblijft.

Fantasie

Voor het project is een subsidie toegekend. ‘Kinderen zonder zwemdiploma krijgen de kans dit diploma te halen. Kinderen die al in het bezit zijn van een diploma krijgen een uitdagend zwemaanbod bij de twee clubs. Dit aanbod is samen met de KNZB opgezet en appelleert aan de fantasie van de kinderen, terwijl ze gelijktijdig hun zwemvaardigheid verbeteren.’

Doel van het project is dat na afloop achthonderd kinderen hebben kennisgemaakt met de zwemsport. ‘Kinderen hebben hun zwemdiploma gehaald of er zijn veel meer kinderen lid geworden van een zwemvereniging.’