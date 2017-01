ZB wil bibliotheek Vlissingen met minder personeel overnemen

"De ZB werkt de onderdelen personeel, locatie en financiën uit voordat we een definitieve overeenkomst kunnen sluiten", licht wethouder Josephine Elliott woensdag toe.

De overgang gaat gepaard met het wegbezuinigen van de helft van het aantal fte’s (fulltime banen). De 21 medewerkers van Bibliotheek Vlissingen zijn samen goed voor 14,85 fte. "De ZB neemt 7,25 fte over", aldus Elliott. "Voor de mensen die niet mee kunnen wordt in overleg binnen of buiten de gemeente een andere functie gezocht."

Bezuinigingen

De ZB hoopt volgens de wethouder de Vlissingse bibliotheekvoorziening per 1 juli over te nemen. De gemeente bezuinigt fors op de bibliotheek en de ZB kan de functie beter vormgeven dan Vlissingen, zegt Elliott.



In 2014 besloot de gemeenteraad 1,1 miljoen euro op de bibliotheek te bezuinigen, naar een budget van 563.000 euro in 2019. Om dit te bereiken koos de gemeente er vorig jaar voor het aantal bibliotheektaken in te perken.

"In het voorstel voor de overname staat dat er een bibliotheekvoorziening in Oost-Souburg moet blijven, dat er voor alle scholen in de gemeente boeken beschikbaar blijven en dat het Taalhuis een plek behoudt in de bibliotheek", aldus Elliott.

Vestigingen

"Het pand van de bibliotheek aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg wordt verkocht. De ZB zorgt voor een alternatieve locatie.” Ook het biebgebouw in Vlissingen, aan de Spuistraat, staat te koop. “Hiervoor wordt een apart voorstel gemaakt. We inventariseren wat de mogelijkheden voor het gebouw zijn."

De ZB stelt een bibliotheekvestiging in bioscoop Cine City in Vlissingen voor. Die gaat volgens de wethouder ook open buiten kantooruren, zoals in het weekeinde.