Voorleespret in Vlissingse en Souburgse bieb

Zo begint woensdag een voorleesproject waarbij leerlingen van verschillende Vlissingse basisscholen bewoners in Vlissingse woonzorgcentra voorlezen. Dit doen ze tot en met juni eens per maand bij een vaste bewoner. De aftrap is woensdag in de Zoute Viever in Oost-Souburg met leerlingen van de Tweemaster-Kameleon.

Woensdag is er ook een speciale editie van de voorleesochtend Peutertje Luister in de bibliotheek in brede school Het Kroonjuweel in Oost-Souburg. Deze voorleesochtend staat in het teken van de Prentenboekenquiz: een ontdekkingstocht langs de tien mooiste prentenboeken van de Nationale Voorleesdagen.

Deelname aan Peutertje Luister is gratis. Er is plaats voor maximaal twaalf peuters.

Op woensdag 1 februari is er om 15.00 uur voor kinderen van vier tot acht jaar een muzikale uitvoering van De kleine walvis in de bibliotheek in Vlissingen. Marianne Boot van ‘Hop Marjanneke’ laat kinderen het verhaal muzikaal beleven. Deelname is gratis.

Stormachtig

De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 25 januari tot en met 4 februari. Doel is het bevorderen van het voorlezen aan jonge kinderen. Dit keer staat De kleine walvis, geschreven en geïllustreerd door Benji Davies, centraal.

Deze titel is verkozen tot Prentenboek van het Jaar. De kleine walvis gaat over Boy, die samen met zijn vader en zes katten in een vissershuisje woont. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap.