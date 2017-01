Jongeren zetten Europese bril op

Veertien jongeren uit Zeeland denken na over de toekomst van Europa.

De bijeenkomst vindt zaterdag plaats in het licht van de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. "Europa staat op een kruispunt", aldus Dick van den Bout van het ZB Planbureau.

Thema

Zaterdag vindt de eerste bijeenkomst in een reeks van vier regionale en vier internationale seminars plaats. De thema’s van deze bijeenkomst zijn onderwijs en economie.

Het project heeft als doel dialoog en ontmoetingen te creëren tussen jongeren, ondernemers en beleidsmakers van verschillende niveaus. Zij denken samen na over Europa en de toekomst en willen ook hun vrienden, andere beleidsmakers en media overtuigen van het belang van jeugdparticipatie.

Eindresultaat

Het eindresultaat van de bijeenkomsten wordt een overzicht met belangrijke voorstellen, ideeën en suggesties om jongeren meer te betrekken in beleidsbeslissingen. De jongeren overhandigen dit aan de Europese Commissie.

Internationaal

Het internationale project is gestart in de bibliotheek van Aarhus in Denemarken. "De nieuwe rol van bibliotheken is om mensen in een neutrale omgeving te laten nadenken over de maatschappij en haar toekomst. Het is aan de jongeren om de toekomst van Europa vorm te geven."

Ambassadeurs

Het Europese project moet jongeren tussen de veertien en achttien jaar opleiden tot echte ambassadeurs. Het is de bedoeling dat in 2017 en 2018 ongeveer honderd jongeren uit vier Europese landen deelnemen aan het project Our Democratic Europe. Het gaat om jongeren uit Denemarken, Polen, België en Nederland.

Zeeland vertegenwoordigt Nederland met de volgende scholen die mee doen: Nehalennia, Scheldemond, CSW en Scalda.

Opening

Gedeputeerde Ben de Reu heeft zaterdagmorgen de dag geopend.

Hij is mentor van de jongeren, samen met de ook aanwezige burgemeester Anton Stapelkamp van Kapelle en wethouder Albert Vader van Vlissingen.