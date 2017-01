Vlissingse Emma Groenendijk geeft eerste boek uit

Het boek bestaat uit verschillende leerzame thema’s, zoals letters, kleuren, cijfers en tegenstellingen. Met behulp van duidelijke teksten en zoekopdrachtjes leren kinderen spelenderwijs.

“Het boek kun je aan hele kleine kindjes voorlezen of oudere kinderen kunnen het zelf bekijken”, vertelt Groenendijk, schrijfster van het boek met duidelijke afbeeldingen. “Ik heb alle illustraties in het boek zelf gemaakt op de computer. Met basisvormen heb ik figuurtjes gecreëerd die eenvoudig en herkenbaar zijn.”

Zelf heeft Groenendijk twee kinderen en daarom wist ze waarop ze moest letten bij het maken van het boek. Tijdens het proces heeft ze regelmatig haar kinderen om hun mening gevraagd. “Mijn dochter van vier is gek op het boek.”



De Vlissingse wilde een origineel boek schrijven. “Er is niet veel materiaal voor alfabetklanken. Het bestaande materiaal richt zich voornamelijk op hoofdletters, maar in dit boekje gaat het om letterklanken. Daardoor sluit het ook mooi aan op school.”

Veelzijdig

Het ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg en de Onderwijs Bus hebben het boekje al in de collectie opgenomen. “Het is een veelzijdig educatief boek.”

Voor de realisatie van het boekje heeft Groenendijk verschillende uitgeverijen benaderd. Uiteindelijk is ze bij Boekscout uitgekomen, waar ze ‘printing on demand’ toepassen. “Dit betekent dat als iemand een boek bestelt, het speciaal voor ze wordt gedrukt.” De reacties op het leesmateriaal zijn positief. “Mensen vinden het boek origineel.”

De schrijfster vindt het belangrijk dat hele kleine kindjes al beginnen met lezen. “Door zelf te ontdekken en kijken leren kinderen dat lezen leuk is. Op jonge leeftijd zorgt dat voor een betere band tussen ouder en kind. Daarnaast blijven ze lezen, wat weer goed is voor hun zelfvertrouwen.”

De Vlissingse hoopt nog meer boeken uit te brengen. “Ik wil graag verhalenbundels schrijven met dagelijkse onderwerpen en herkenbare figuren. Om mijn boeken te onderscheiden van andere boeken wil ik wel origineel blijven.”