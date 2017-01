Zeeuwse film over Atlantikwall in première

De film is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen en gaat over de verdedigingslinie langs de kust van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en richt zich in het bijzonder op Zeeland.

De film bevat niet eerder getoond filmmateriaal en foto’s uit privécollecties en archieven.

Vanuit het perspectief van een jongen, die leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog, zien de kinderen de bouw van de bunkers en de gevolgen die de oorlog heeft op de samenleving en het landschap. Aan de film is een educatieproject voor de basisscholen gekoppeld.

Hoofdkwartier

De presentatie vond plaats in Huis Toorenvliedt, het hoofdkwartier van de Duitse bezetter in de oorlog. Kinderen van basisschool De Stroming waren aanwezig.

"In Zeeland, en met name op Walcheren, is vanwege de waardevolle vaarroutes op de Westerschelde een belangrijk onderdeel van de Atlantikwall gebouwd", wees gedeputeerde Ben de Reu op het belang van de film.

Identiteit

Hij voegde toe dat je het nog steeds duidelijk terugziet in het landschap. "En aan onze kustlijn waar nog veel bunkers zijn. Cultureel erfgoed is belangrijk voor de identiteit van Zeeland en ik vind het belangrijk dat Zeeuwse jeugd weet wat er hier in het verleden is gebeurd en hier kennis van kan nemen."

In Friesland en Noord- en Zuid-Holland zijn ook films gemaakt over de Atlantikwall.