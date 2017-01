Minder WW-uitkeringen in Zeeland

Ten opzichte van november is er wel een toename, van vier procent. "Deze stijging is nagenoeg ieder jaar waarneembaar en te wijten aan de beëindiging van tijdelijke contracten en seizoenseffecten", aldus het UWV.

Eind december telde Zeeland 7.800 lopende WW-uitkeringen. Het aantal nam die maand met driehonderd (vier procent) toe ten opzichte van november. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen in die periode met een procent.



Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland was in december dertien procent lager dan een jaar geleden. Dit is een verschil van 1.100 uitkeringen. Landelijk nam het aantal in de afgelopen twaalf maanden af met acht procent tot 412.000.

Provincies

Het WW-percentage van Zeeland daalde in een jaar tijd van 4,6 procent in december 2015 tot vier procent in december. Landelijk daalde het WW-percentage van vijf procent eind 2015 naar 4,6 procent eind 2016.



Het WW-percentage van Zeeland behoort samen met de percentages van Utrecht (3,9 procent) en Noord-Holland (4,1 procent) tot de laagste van alle Nederlandse provincies.