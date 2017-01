Middelburgse Marieke Koster helpt Juntos Contigo in Nicaragua

Juntos Contigo is in 2004 opgericht door Janneke Herrebout uit Goes om jongeren die op een vuilnisbelt wonen de kans te bieden een toekomst op te bouwen buiten de stortplaats. Zo werden er containers neergezet op de afvalhoop waar de jongeren heen kunnen en is er een school opgericht. Inmiddels is de vuilnisbelt weg en daarmee het project verhuisd.

Koster kent Herrebout en haar stichting van de kerk. "Toen Janneke een oproep deed voor een bouwproject, besloot ik om mee te gaan", vertelt Koster. Ze is nog nooit in Nicaragua geweest. "Ik vind het spannend en het is denk ik wel confronterend om de armoede te zien."



De Middelburgse helpt met zes andere Zeeuwen bij de verbouwing van een school voor honderd jongeren. Tijdens het project wordt er een verdieping op een al eerder gebouwde school van de stichting gezet. Deze verdieping wordt de vakschool voor bijvoorbeeld naailessen, lassen en houtbewerking.

Sponsoracties



Er is al een project waarbij jongeren sieraden leren maken, die verkocht worden in Canada en Nederland. "Er is nu een groep uit Canada in Nicaragua bezig met de afbouw van de begane grond, zodat wij in januari op de nieuwe verdieping kunnen beginnen."

De voorbereidingen voor de reis zijn in volle gang. "We hebben verschillende sponsoracties gehouden om geld op te halen voor de stichting."

Het doel is om per persoon duizend euro in te zamelen. Eén van de acties was het verkopen van speculaaspoppen. "De actie liep zo goed, we hebben ruim 1275 poppen verkocht. Daardoor zaten we al over de helft van de zevenduizend euro."

Veilige plek

Juntos Contigo zorgt ervoor dat er een veilige plek is waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast is plezier maken belangrijk. Zo worden er voetbaltoernooien gehouden voor de jongeren. Door middel van giften kan de stichting dit soort activiteiten blijven doen.

"Ik denk dat je het moet ervaren om te beseffen hoe goed we het hier hebben en hoe slecht ze het daar hebben. Iedereen in mijn omgeving reageert er positief op dat ik ga helpen. Ze vinden het stoer en goed dat ik het doe."